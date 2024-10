Mercato Juventus, le soluzioni per la difesa

Priorità alla difesa, è questa la posizione dellain ottica mercato. Il reparto arretrato è stato considerato numericamente congruo in estate, al punto da aprire alle cessioni di Rugani e di Djalò, ma lo stop di Bremer cambia radicalmente le carte in tavola. Ecco come intende muoversi il club e le soluzioni possibili.A spingere la Juventus a rinforzarsi in difesa dopo l'infortunio di Bremer c'è anche il fatto che, come riferisce Tuttosport, Danilo non ha ancora convinto appienoe Cabal pare viaggiare in scia. E, allora, le alternative per sopperire all’assenza di Bremer non abbondano. Motta e Giuntoli sono pienamente consapevoli della situazione, al punto da aver sondato anche il mercato degli svincolati. Ma in giro non ci sono profili che possano sposarsi con le idee del tecnico.



