L'obiettivo primario della Juventus per la difesa è Riccardo Calafiori del Bologna. Tuttavia, i bianconeri sono al lavoro per un piano B al difensore rossoblù il cui valore di mercato si sta alzando moltissimo. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport infatti il "piano B" della Vecchia Signora sarebbe Jakub, che già conosce bene il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta in quanto è cresciuto con lui con la maglia dello Spezia. Prima del trasferimento di Jakub. In Inghilterra però ha trovato poco spazio e quindi avrebbe richiesto la cessione. Prezzo fissato a 25 milioni ma si può scendere.