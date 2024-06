Juventus, perchè Jakub Kiwior è nel mirino

Una sfida di mercato, quella che vede protagoniste laed il. Jakubsarebbe il nome che piace ad entrambi i club. Al punto che Moncada oggi sarà ad Amburgo a visionare il difensore nel corso della gara degli Europei contro l'Olanda. Attenzione però, il difensore della Polonia non piace soltanto al Milan, come detto infatti è molto apprezzato anche da Thiago Motta. Come riferisce Tuttosport oggi.Kiwior sotto Thiago Motta è cresciuto ed esploso, ai tempi dello Spezia, per questo potrebbe essere intenzionato a scegliere la destinazione Torino. Qualora per Calafiori il prezzo dovesse risultare troppo elevato, la Vecchia Signora potrebbe puntare proprio sul difensore dell'Arsenal. Kiwior considera terminato il suo periodo a Londra, dove ha trovato poco spazio e intende chiedere la cessione dopo Euro 2024.si possa aprire alla cessione.