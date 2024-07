Scambio Chiesa-Raspadori: i dettagli

L'avventura a Torino di Federicoè ai titoli di coda ma questo è ormai affar noto. Il giocatore non è particolarmente apprezzato dal tecnicoMotta che ai giocatori "anarchici" preferisce quelli che applicano ciò che si studia in allenamento in partita in maniera meticolosa, a questo si aggiunge il contratto dell'ex Fiorentina in scadenza tra un anno e le richieste economiche decisamente fuori dalla portata bianconera. Stando a quanto riferisce Tuttosport prende quota l'idea di uno scambio traSi tratterebbe di uno scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori. Infatti, nelle idee dei due club il valore di mercato dei due al momento è uguale, considerando il contratto di Chiesa in scadenza imminente si penserebbe ad un conguaglio economico di circa 5 milioni di euro per i partenopei. Giuntoli e la vecchia conoscenza bianconera Manna iniziano a ritenerla più di un'idea.





