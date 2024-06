Juventus, Jadon Sancho può davvero arrivare?



Juventus, Karim Adeyemi colpo sostenibile?

Alla Continassa si è al lavoro per regalare aMotta e giusti innesti per il suo gioco. Così come il centravanti, rifinitore, designato è Dusan, considerato una delle pedine chiave, si lavora per cercare qualcuno che dalla corsia di sinistra possa servire palloni al centravanti serbo. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport potrebbe essere uno tra Jadone KarimSancho ha terminato il suo prestito alDortmund e farà rientro al Manchester United. Difficilmente rimarrà al club di Premier, complice la conferma sulla panchina del tecnico Eric. Costi decisamente elevati per il nuovo ciclo bianconero intorno aii, e guadagna molto,Si potrebbe fare qualora lo United decidesse di accettare un prestito pagandone parte dell'ingaggio. Discorso differente invece per Karim AdeyemiQualora infatti Sancho si traferisse a Dortmund ecco che Adeyemi diventerebbe il colpo più sostenibile per la Juventus. Con il Borussia che lo farebbe partire con più facilita. Ha meno esperienza di Sancho ma costa attornoDecisamente più alla portata della nuova Juve.