Lasi guarda attorno alla ricerca di rinforzi per Thiago Motta nella prossima stagione che si aprirà a inizio luglio alla Continassa. Se per Masondel Manchester United al momento ci sono delle perplessità e la trattativa ha subito un brusco rallentamento, sempre sulla spondal'attenzionato speciale potrebbe essere. Il giocatore già accostato alla Vecchia Signora nel corso del calciomercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Tuttosport infatti il giocatore potrebbe tornare nel mirino, complice il cambio in panchina. Si tratterebbe di un prestito, con una parte di ingaggio pagata dai Red Devils. Prima però, si deve cedere.