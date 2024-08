Lasta certamente lavorando ai colpi in entrata, con i nomi che ormai sono noti, ma sta anche lavorando ad ultimare le cessioni degli esuberi. Tra i giocatori in uscita c'è anche Luis, nella scorsa stagione con Massimo Brambilla nella formazione Next Gen. Fino a pochi giorni fa sembrava essere decisamente vicino al Palermo, con il direttore Morgan De Sanctis che aveva palesato pubblicamente interesse verso il giocatore. Oggi invece, stando a quanto riferisce Tuttosport le parti sarebbero lontane, in quanto Juventus e Palermo non avrebbero trovato l'accordo e quindi i rosanero avrebbero virato su un altro giocatore. Niente Hasa.