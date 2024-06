Nei giorni scorsi Fenucci aveva dichiarato che il difensore Riccardonon fosse in vendita, ritenuto quindi incedibile dal. La Juventus però continua a corteggiare il difensore classe 2002 che ieri ha giocato anche titolare con l'Italia nella sfida d'esordio all'Europeo contro l'Albania. Stando a quanto riferisce Tuttosport oggi i 25 milioni di euro inizialmente richiesti dal Bologna per cedere Calafiori ora non bastano, complice anche quel 50% di rivendita di cui gode il Basilea. La Juventus comunque lavora per regalare a Thiago Motta uno dei suoi pupilli.