Potrebbe non essere solamente Dean Huijsen il difensore destinato a lasciare lain estate. Va monitorata con estrema attenzione, infatti, anche la posizione di. Il centrale di Lucca - che non è partito per Herzogenaurach a causa di alcune problematiche fisiche - è tutt'altro che certo di rimanere in bianconero nonostante un contratto da poco firmato fino al 2026. Come riferito da Tuttosport, infatti, su di lui è sempre vivo l'interesse del Bologna che, proprio in questi giorni, sta definendo il passaggio di Riccardo Calafiori all'Arsenal.