Juventus, l'idea per il riscatto di Francisco Conceicao

Le idee di Cristiano Giuntoli sono decisamente chiare. Franciscofino a qui, tralasciando l'espulsione, si è rivelato essere decisivo in tutte le competizioni, Champions League compresa. Stando a quanto riferisce Tuttosport la Juventus quindi vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Non sarà semplicissimo, ma il direttore Giuntoli pensa di poter anticipare la concorrenza.A partire dal prossimo 30 giugno infatti scatterà una clausola per acquistarlo di 30 milioni. La Juventus pensa di essersi costruita una corsia preferenziale con questo prestito, complici anche gli ottimi rapporti con Jorge Mendes agente del giocatore si spera di limare leggermente quei 30 milioni richiesti. Franscisco infatti ha fatto vedere un potenziale che Cristiano Giuntoli non intende lasciarsi sfuggire. Si lavora.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui