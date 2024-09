Lasta già lavorando con l'agente di Dusan, Darko Ristic, per rinnovare il contratto del centravanti serbo in scadenza nel 2026. L'obiettivo è riuscire a ultimare l'accordo per il rinnovo, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, entro la fine della stagione appena iniziata. Diversamente la prossima estate si andrebbe verso la cessione a cifre che favoriscono l'acquirente proprio come accaduto con Federico Chiesa. La differenza però è una: Dusan è al centro del progetto della nuova Juventus di Thiago Motta e questo è decisamente importante.