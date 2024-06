Juventus, Riccardo Calafiori gli ostacoli per arrivare al difensore



Ecco, il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico è alla ricerca di profili ideali per costruire la sua nuova Vecchia Signora. Con sé vorrebbe portare il difensore del Bologna, Riccardo. Cresciuto proprio con il tecnico italo brasiliano, lo vedrebbe bene a guidare la difesa bianconera al fianco di Gleison Bremer. Come riferisce oggi Tuttosport però ci sarebbero degli ostacoli.Calafiori è certamente in pole per la difesa bianconera, senza ombra di dubbio. Tanto che Madama avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore per un contrattoda circaa stagione. Si può fare ma non è semplice.Il Bologna cerca di trattenerlo e a questo si aggiunge la "" il club svizzero infatti detiene il 50% del prezzo della futura rivendita, comprendendo anche le eventuali contropartite. Giuntoli e Sartori stanno proprio valutando questo, si offrono Fabio, HansCaviglia e Tommaso. Così facendo però i rossoblù dovrebbero versare al Basilea soldi che in effetti non incasserebbero, dato che si tratterebbe di contropartite.Il piano B porta il nome di Jakub, il difensore cresciuto sotto Thiago Motta allo Spezia e poi ceduto all'Arsenal. Non reputato incedibile dai Gunners, valutato attorno ai 20 milioni di euro.