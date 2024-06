Il retroscena: l'offerta del Liverpool per Michele Di Gregorio



Juventus, le cifre di Michele Di Gregorio

Micheleè promesso sposo della. Accordo raggiunto, parola data, manca soltanto la firma che avverrà attorno alla fine di giugno. Nelle casse del Monza circa 20 milioni che la Juventus si impegnerà a versare. Attenzione però, che la firma sul contratto Uomo Di Gre ancora non l'ha apposta, infatti l'edizione odierna di Tuttosport svela un curioso retroscena di mercato.Una settimana fa infatti il Liverpool avrebbe bussato alla porta del Monza, provando a soffiare il portiere alla Juventus. Sul piatto sono stati messi ben 25 milioni di euro. Si tratta del terzo tentativo dei Reds di strappare il portiere alla Juventus. Adriano Galliani però ha voluto mantenere la parola data alla Juventus. Tutto fatto quindi per il portiere dal Monza alla Juventus.Nelle casse dei brianzoli verranno versati circai 20 milioni. Inizialmente 4 milioni per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto che si concretizzerà con il primo punto che la Juventus conquisterà a febbraio 2025. A quel punto scatta l'obbligo di versare 16 milioni al Monza e Di Gregorio sarà a tutti gli effetti bianconero.