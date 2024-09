Per Federicoè pronto ora il rinnovo fino al 2029, la Juventus vuole blindarlo dopo avergli assegnato la fascia da capitano in assenza di Danilo. L'edizione odierna di Tuttosport parla di un curioso retroscena che riguarda il mercato estivo. Infatti, ilavrebbe presentato un'offerta da circa 25 milioni di euro alla Juventus per avere il difensore azzurro classe 1998 ottenendo però un rifiuto immediato da parte della Vecchia Signora che lo reputava incedibile. Il ruolo di Federico in questa Juventus infatti è decisamente importante.