L'edizione odierna di Tuttosport racconta un curioso retroscena riguardo il difensore Alessandro, in forza al Torino. La dirigenza della Juventus infatti nella giornata di giovedì avrebbe provato ad arrivare al difensore granata, in che modo? Contattandolo direttamente, senza passare attraverso agenti. Il giocatore, però, ha risposto ancora una volta no all’interesse della Juve. Con ogni probabilità infatti il difensore del Torino si trasferirà al Napoli, club con cui ha già un principio di accordo per il trasferimento.