Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport c'è il rischio che possa scoppiare un caso in casa Juventus. Il caso che riguarderebbe il capitano bianconero. Infatti, secondo il quotidiano il brasiliano non avrebbe particolarmente gradito la panchina contro il Como. Tantomeno avrebbe gradito l'assegnazione della fascia da capitano a Federico Gatti. Qualora dovesse replicarsi la panchina per il brasiliano anche nella serata di lunedì contro il Verona potrebbe scoppiare un vero e proprio caso attorno al capitano della Juventus. Thiago Motta infatti non guarderebbe le gerarchie nello scegliere i protagonisti della gara.