Il contratto che lega Westonalla Juventus è in scadenza nel 2025. Al momento il giocatore sembra non avere intenzione di rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora. Madama che vorrebbe cedere il centrocampista texano classe 1998 prima di perderlo a zero. Alla finestra ci sono diversi club di Premier League, su tutti al momento sembra esserci l'Aston Villa. La Juventus però non vorrebbe cedere Wes a cifre inferiori ai 25 milioni di euro, al momento nessun club avrebbe mostrato interesse concreto. A riferirlo è oggi il Corriere dello Sport.