Pogba verso la MLS?

La riduzione della squalifica per doping diconsentirà al calciatore francese di tornare a disputare gare ufficiali a partire dal mese di marzo del 2025. Il classe 1993, con ogni probabilità, lascerà lacon un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto in modo che a partire dal 2025 potrà accordarsi a zero con qualsiasi club che abbia maturato l'intenzione di ingaggiarlo. E, come riferito da Tuttosport, i primi segnali verso un nuovo futuro sarebbero già emersi.Secondo quanto riferito da Tuttosport, Pogba potrebbe - in un certo senso - ripercorrere le orme di Giorgio Chiellini, ovvero lasciare il bianconero per trasferirsi negli Stati Uniti, o più precisamente a Los Angeles. Proprio così, perché sarebbero proprio la franchigia dei Los Angeles FC ad aver messo nel mirino il Polpo, il quale avrebbe già parlato con il portiere della formazione losangelina, ovvero l'ex compagno di Nazionale - con cui ha vinto un Mondiale - Hugo Lloris.





