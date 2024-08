Juventus, le ultime su Pierre Kalulu

Pierreè un obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare la difesa dopo che è sfumato il colpo Jean Claire Todibo del Nizza che ha scelto la Premier League ed il West Ham in particolare. Bianconeri che quindi solo al lavoro per altri nomi ed al momento il primo della lista è il difensore francese classe 2000 del Milan. C'è però un aspetto che ha stupito la Juventus come riferisce oggi Tuttosport.I bianconeri infatti sarebbero rimasti colpiti dalla richiesta del giocatore di prendere tempo prima di dare il suo sì definitivo al trasferimento a Torino. Sembra possa filtrare del cauto ottimismo sul sì di Pierre, ma la Vecchia Signora è rimasta colpita da tale richiesta. Il Milan sta spingendo Pierre a Torino, infatti resta fuori dai piani e la volontà è quella di alleggerire la rosa. Si vocifera di un inserimento dell'Atalanta ma al momento la cosa non preoccuperebbe i bianconeri.





