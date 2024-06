Juventus, la strategia per arrivare a Teun Koopmeiners



Juventus, Dean Huijsen nella trattativa per Teun Koopmeiners?

La è al lavoro per riuscire a creare la miglior Juve possibile per il nuovo tecnico Thiago Motta. Tra i pallini del tecnico italo brasiliano c'è il centrocampista olandese dell'Atalanta Teun. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport la dirigenza bianconera sta pensando ad una strategia per puntare l'olandese.Il valore fissato dai nerazzurri di Bergamo per Koop è di circa cifra che attualmente la Vecchia Signora non ha a disposizione. Prima infatti deve cedere, il nome caldo sul mercato è quello di Matias, che piace in Premier e da cui la Vecchia Signora potrebbe incassare 40 milioni, da investire su Koopmeiners.Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Dean. Il difensore classe 2005 è particolarmente apprezzato da Gasperini, tecnico nerazzurro alla ricerca di un sostituto per il lungodegente Scalvini. Con Dean che cerca un club in cui giocare più di quanto visto l'anno scorso. Si lavora, ma questa può essere la strada giusta per arrivare a Teun Koopmeiners.