Doppia contropartita per la Fiorentina

Cash e (forse) Djalò per Galeno

Lacontinua a lavorare per assicurarsi due esterni offensivi da regalare a. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nomi in cima alla lista rimangono sempre due:L'attaccante argentino della Fiorentina è valutato 35 milioni di euro e sulle sue tracce c'è anche l'Atalanta. I bianconeri pensano di poter abbattere parte dell'esborso economico giocandosi la carta delle contropartite tecniche, su tutte quelle di Weston McKennie e Arthur, anche se la Juve sarebbe chiamata a contribuire, qualora la trattativa si concretizzasse a parte dell'ingaggio che sforano rispetto ai parametri viola.Per quanto riguarda Galeno, invece, la Juve sarebbe entrata nell'ottica di compiere uno sforzo importante per quanto riguarda l'esterno offensivo del Porto. I lusitiani hanno già rifiutato un'offerta da 40 milioni da parte del Nottingham Forest, con il giocatore che ha espresso il suo gradimento per la destinazione bianconera raggiungendo già un'intesa di massima con Cristiano Giuntoli. A questo punto sarà necessario trovare, il più presto possibile, la quadra con i portoghesi: l'esborso economico, inoltre, potrebbe essere sensibilmente ridotto dall'inserimento di Tiago Djalò come contropartita.





