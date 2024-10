Lasta valutando come muoversi sul mercato di gennaio alla ricerca di un sostituto di GLeisonche ha terminato con molto, moltissimo, anticipo la sua stagione complice il brutto infortunio al ginocchio rimediato nel corso della sfida al Lipsia. Stando a quanto riferisce Tuttosport tra le ipotesi che sta vagliando il direttore bianconero Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quella di un rientro anticipato dal prestito del difensore Tarik Muharemovic ora in prestito al Sassuolo. Il giocatore che ha già una discreta esperienza e potrebbe rivelarsi un buon sostituto del difensore brasiliano che purtroppo sarà ai box per lungo tempo.