Juventus, Morata può tornare?

Quanto guadagna all'Atletico

La stagione di Morata

Partite in Liga: 32

Gol in Liga: 15

Partite in Champions: 10

Gol in Champions: 5

assist in stagione: 5

L'infortunio di(oggi svolgerà gli esami) dovrebbe tenerlo fuori per circa un mese e mezzo. Non soltanto addio all'Europeo, ma anche alla prima parte di preparazione estiva con la nuova Juventus diUno stop che allontana la possibilità di una cessione. Nonostante questo però, riferisce Tuttosport.il classe 1992 non prende infatti in considerazione un'avventura in Arabia Saudita, da dove gli sono arrivate diverse offerte, gradite invece al club spagnolo perché gli consentirebbero di fare cassa, si legge. Se prendesse in considerazione di andar via, Morata vorrebbe vestire per la terza volta in carriera - dopo i bienni 2014-16 e 2020-2022 - la maglia della Juventus perché conosce bene l'ambiente bianconero, gli dà fiducia e potrebbe essere utile per un nuovo rilancio fuori dalla Spagna.Lo spagnolo ha un contratto con l'Atletico fino al 2026 ed è reduce da una stagione più che positiva con oltre 20 gol in totale. L'ingaggio non sarebbe un problema: