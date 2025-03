Juventus-Atalanta è la partita del mercato: da Koop a Cuadrado, e lo sguardo su Lookman

AFP via Getty Images

L'importanza della partita è a dir poco scontata., porta a sé tanti temi e altrettante reazioni. È la partita del terzo posto, delle risposte, da una parte e dall'altra: i bianconeri vogliono la sesta vittoria consecutiva, e soprattutto l'aggancio in classifica, che significherebbe rimanere in scia scudetto. I bergamaschi sono chiamati invece a reagire dopo un periodo altalenante, e dunque la sfida sarà senza dubbio complicata.Ma come anticipato, questa gara va oltre il semplice scontro sul campo. Torna indietro e guarda in avanti, anche più in là di questa stagione: è il match in cui si intrecciano storie di mercato , quelle meno liete - ogni riferimento aè voluto - quelle agrodolci, vedi, e quelle che devono ancora sbocciare: a questa voce si affianca il nome di, ma ci arriveremo.

Le due facce della medaglia: Cuadrado e Koopmeiners

L'occhio (e il sogno) al futuro: Lookman è il nome di Giuntoli

Il bilancio, probabilmente, è più amaro che dolce. Da una parte c'è chi ha indossato la maglia bianconera per 8 stagioni, giocando. Poi, un epilogo che ha mischiato le carte, anzi, le ha sparpagliate con una fretta inaspettata: il rapporto tra Juan Cuadrado e la Juventus è stato molto positivo per tanti anni, e forse è stata proprio la forza di quel legame a causare una rottura così violenta.Il colombiano tornerà a Torino con la maglia nerazzurra, questa volta con l'Atalanta: l'ultima volta fu il 26 novembre 2023, e il nerazzurro era quello. L'accoglienza, come prevedibile, aveva visto una pioggia di fischi da parte dei tifosi bianconeri. E l'attesa, anche per questa volta, sembra non essere diversa.Chi invece è arrivato da poco nel mondo bianconero è, e se da un lato le emozioni dei tifosi sono diverse rispetto alle precedenti, non si può dire che siano del tutto positive. L'olandese ha vissuto fin qui una stagione molto complicata, e il goal contro l'Hellas Verona non ha di certo cancellato tutto,Koop non ha brillato fin qui, la sua luce ha dato alcuni piccoli colpi in alcune occasioni. Chissà che questo finale di stagione non possa illuminare la sua strada nel modo tanto cercato fin da inizio anno. Magari partendo proprio da quel passatoE se da una parte ci sono due storie dalle note non proprio dolci, dall'altra potrebbe inserirsi uno scenario quantomeno interessante., e dunque aggiunge un altro filo all'intreccio bianconero(azzurro). L'attaccante nigeriano non sta vivendo un periodo tranquillo con l'Atalanta, e le parole di Gasperini sono state la prova.Insomma, il mercato è uno dei tanti protagonisti del match tra Juventus e Atalanta, e non è da escludere che possa esserloIntanto, la gara di domenica avrà un peso tutt'altro che indifferente per questo finale di stagione.





