Retegui, che rimpianto per la Juventus! In estate solo un flirt, è un'occasione persa

Getty Images

. Potrebbero bastare questi numeri per spiegare l'impatto cheha avuto in questa stagione all', che lo ha ingaggiato in estate dal Genoa per poco più di 20 milioni di euro senza nemmeno immaginare, forse, che avrebbe avuto a disposizione un bomber "di razza", un attaccante praticamente insostituibile che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Ecco, forse pure alla Juventus , che non si può dire che ci abbia davvero provato prima dell'affondo nerazzurro, ma che sicuramente un pensiero ce l'ha fatto, flirtando però più con l'idea di mercato che direttamente con lui.

Retegui poteva andare alla Juventus?

Nuovo tentativo in estate?

Non se n'è fatto niente, in sostanza (ma questo già si sapeva). E col senno di poi è stato un errore, sia perché i numeri parlano chiaro - poi sì, per carità, ogni contesto è a sè e la Juventus non è l'Atalanta, il caso di Teun Koopmeiners insegna - sia perché Retegui sarebbe stato il profilo perfetto per la squadra bianconera, cosa che aveva intuito anche Thiago Motta che infatti lo avrebbe tanto voluto come vice di. Eppure l'affare poteva essere alla portata, guardando alle cifre per cui è approdato a Bergamo e considerando che i rapporti tra il club bianconero e il Genoa sono sempre stati buoni.Forse alla Continassa non ci si è creduto abbastanza, ma del resto un simile rendimento non era nemmeno del tutto preventivabile. Ci si riproverà in estate? Mai dire mai, ma allora le priorità saranno altre (per quanto comunque l'attacco sarà da ripensare, considerando i sempre più probabili addii di Dusan Vlahovic e Arek Milik). E poi ecco, trattare con l'Atalanta sarebbe tutt'altro che semplice. Per non parlare del fatto che, alla luce di tutto quanto detto, il valore di mercato di Retegui è già schizzato alle stelle, passando dai circa 16 milioni di un anno fa al Genoa agli attuali 35 (dati Transfermarkt). Un'occasione come quella di un'estate fa, insomma, potrebbe non tornare più, o almeno non nel prossimo futuro.Futuro che, tra l'altro, giusto domenica metterà l'azzurro proprio di fronte alla Juventus, alla quale all'Allianz Stadium non rimarrà che sperare di non rimanere "vittima" di qualche suo scherzetto. "Retegui avrà altre occasioni per esultare - il pensiero presumibilmente diffuso alla Continassa, dove si stanno studiando (anche) i suoi movimenti per cercare di arginarlo - ma almeno non lo facesse proprio domenica...".