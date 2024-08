Mattiaè ancora alla ricerca di una destinazione dopo che non rientra nei piani della Juventus di Thiago Motta per la prossima stagione ormai alle porte. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il Monza starebbe sondando il terreno per capire effettivamente la fattibilità dell'affare, non solo, secondo il quotidiano gli agenti del giocatore però starebbero lavorando per capire eventuali piste estere. Certo è che il futuro del giocatore al momento sembra essere lontano da Torino. Semplicemente alla ricerca di una nuova destinazione. Parti al lavoro per una sistemazione.