Juventus, telefonata Giuntoli-Perin, cosa si sono detti



Juventus, Mattia Perin verso il rinnovo: i dettagli



Juventus, quali club hanno cercato Mattia Perin?

Il futuro di Mattiaè cambiato con una telefonata. Come scrive oggi Tuttosport. Il futuro del portiere della Juventus sembrava segnato: Mattia sembrava destinato a lasciare Torino nel corso della sessione estiva di calciomercato, complice l'arrivo dell'estremo difensore del Monza Michele. Fino a quanto il ds Giuntoli non ha chiamato Perin.Nel corso di questo contatto telefonico il ds ha ribadito la fiducia verso il portiere. Complice anche la sua importanza all'interno dello spogliatoio, essendo un personaggio molto carismatico. Felice di questo riconoscimento Perin ha scelto di restare.Ora, Perin, potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus fino al 2027. Da capire se si tratterà di 2026 con opzione per un'ulteriore stagione oppure 2027 direttamente. Nella prossima stagione sarà ancora il secondo portiere, alle spalle di Michele Di Gregorio.Il portiere però nel frattempo era stato cercato da quattro club di Serie A, tre di questi gli offrivano un poto da titolare.Soltanto nell'Atalanta avrebbe fatto il secondo alle spalle di Carnesecchi. Il futuro però ora è segnato: Mattia Perin resterà alla Juventus.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.