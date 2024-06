Juventus, le richieste di Thiago Motta sull'attaccante

La Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca di unVerrebbe spontaneo chiedersi: e Arek? Il centravanti polacco è alle prese con il recupero dall'infortunio al menisco rimediato in nazionale in amichevole contro l'Ucraina, questo ha fatto cambiare i piani della dirigenza bianconera. Nonostante ciò qualora arrivasse un'offerta che soddisfi le richieste bianconere e Arek il classe 1994 potrebbe lasciare la Juventus. Come riferisce oggi Tuttosport il nuovo tecnicoavrebbe delineato l'identikit ideale del vice di Vlahovic.Un attaccante giovane, affamato, che abbia nelle corde non solo il fiuto per il gol ma anche la propensione a pressare per cercare di rubare palla al difensore che sta impostando. Si pensi allo Zirkzee del Bologna. Identikit a cui corrisponderebbe un profilo come quello di Mateo Retegui del Genoa. Unico ostacolo la valutazione: i liguri lo valutano 40 milioni, troppi per i budget bianconeri. L'alternativa è rappresentata da Armando Broja, che vi ricorderete per la gara degli Europei tra Italia ed Albania.





