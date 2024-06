Matteoè uno dei due centravanti dell'Italia in questo Europeo, domai gli azzurri scenderanno in campo contro la Svizzera alle ore 18. Il talento del centravanti del Genoa però non è di certo passato inosservato. Infatti, come riferisce oggi Tuttosport, anche la Juventus starebbe corteggiando il giocatore di proprietà dei rossoblù. Il problema però per le casse bianconere e per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli al momento sembra essere il valore di mercato. Il Genoa infatti valuta il centravanti circa 40 milioni di euro, troppi per le casse e le finanze attuali della Juventus.