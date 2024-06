Laha raggiunto un accordo verbale con il difensore del Bologna Riccardo. Il giocatore infatti nelle sue volontà vorrebbe trasferirsi a Torino, seguendo il suo allenatore in rossoblù Thiago Motta. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport l'obiettivo di mercato della Juventus avrebbe già racconto un accordo con la Vecchia Signora per firmare un contratto che lo legherebbe ai colori bianconeri per cinque stagioni. Ingaggio attorno ai 2/2,5 milioni. Ora però bisogna convincere il Bologna che sembrerebbe poco intenzionato a privarsi del suo giovane talento nel reparto difensivo, in particolare dopo aver raggiunto un posto per la prossima Champions League.