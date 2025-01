Ladeve acquistare rinforzi per il mercato di gennaio da regalare al tecnico Thiago Motta. Attenzione però anche a chi può uscire, tra questi il centrocampista brasiliano, approdato in estate dall'Aston Villa ma che al momento non sta convincendo i bianconeri, complici anche i molteplici infortuni. Come riferisce oggi Tuttosport il Manchester City avrebbe presentato già una prima offerta per arrivare al centrocampista brasiliano ma si tratterebbe di un prestito. La Juventus dal canto suo non vorrebbe mandare il brasiliano in prestito ma valuterebbe solo offerte per una cessione.