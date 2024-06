Juventus, quanto costa Jakub Kiwior?

Laè al lavoro per assicurarsi il difensore del Bologna Riccardo, che resta il piano A per la difesa. Non solo però, qualora i bianconeri non dovessero arrivare al giocatore rossoblù il direttore sportivo Cristianoè già al lavoro per un eventuale piano B. Il nome caldo, come scrive oggi Tuttosport è quello di Jakubdell'Arsenal, cresciuto proprio con lo Spezia di Thiago Motta.Il prezzo per il cartellino del difensore fissato dall'Arsenal si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Dal canto loro i Gunners non lo ritengono incedibile.