Juventus, c'è il sì di Riccardo Calafiori ma il Bologna...

La volontà di Riccardosembra ormai essere chiara: il difensore delvuole seguire il suo tecnico Thiago Motta alla. Con il chiaro obiettivo di fare insieme il salto di qualità definitivo. Calafiori ha già un'intesa di massima con la Juventus. Un contratto quinquennale da circa 2/2,5 milioni di euro a stagione. La volontà infatti sarebbe quella di trasferirsi all'ombra della Mole. Come riferisce oggi Tuttosport.A fare muro però è il Bologna. Il club rossoblù infatti dopo essersi conquistato sul campo un posto per la prossima Champions League non vorrebbe privarsi dei suoi pezzi più pregiati. Tra questi infatti ci sarebbe anche l'ex difensore del Basilea. Per questo il Bologna non vorrebbe privarsene. Cristiano Giuntoli però è al lavoro per riuscire a sbloccare la situazione.