Tuttosport - Juventus interessata a Dorgu: la concorrenza e quanto chiede il Lecce

Juventus su Dorgu: quanto costa

Per sostituire, che può lasciare la Juventus a gennaio con direzione Manchester City, il club bianconero starebbe pensando anche a Patricknei radar già da almeno un anno.Il classe 2004 del Lecce, però, come racconta Tuttosport, fa gola a mezza Europa. In particolare piace a Manchester United, Chelsea e Napoli. Per tutti e quindi anche la Juve c'è il problema del prezzo, visto che le richieste del Lecce per Dorgu sono molto elevate. Si parla infatti di una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, che ovviamente rende più difficile una sua cessione immediata.