Juventus interessata a Demirovic per l'attacco

Laha dato il benvenuto a Kolo Muani ma i rinforzi in attacco potrebbero non essere terminati. Secondo quanto riferisce Tuttosport, da monitorare il nome di Ermedinche ha giocato proprio contro i bianconeri in Champions League.Per l'attacco si è ormai raffreddata la pista che porta a Zirkzee, soprattutto dopo l'arrivo di Kolo Muani e considerando che il Manchester United non vuole al momento privarsene. Torna in auge, invece, si legge, il nome di Demirovic dello Stoccarda, attaccante bosniaco che piace assai per la sua duttilità. Pista da seguire già a gennaio