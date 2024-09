Juventus imbattuta dopo cinque giornate: il precedente

Al netto delle difficoltà riscontrate dall'attacco, il punto forte delladi questo inizio stagione è ovviamente rappresentato dalla solidità difensiva. La squadra di Thiago Motta è infatti l'unica squadra del campionato italiano a non aver ancora incassato reti. Cinque clean sheet consecutivi per Di Gregorio sono un buonissimo biglietto da visita che certifica come nel pacchetto arretrato la Juventus abbia già trovato gli automatismi. E per gli amanti della scaramanzia, la Juve imbattuta nelle prime cinque uscite ufficiali non può che rievocare dolci ricordi.Nella stagione 2014/15, la prima con Massimiliano Allegri in panchina, la Juventus aveva chiuso le prime cinque giornate di campionato senza subire goal. In quell'occasione, i bianconeri vinsero 1-0 col Chievo, 2-0 con l'Udinese, 1-0 col Milan, 3-0 con l'Atalanta e 2-0 con il Cesena. Al termine di quell'annata, la Juve vinse poi lo Scudetto.





