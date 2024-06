Juventus, la doppia contropartita per Koopmeiners

Juventus, l'intesa sull'ingaggio con Koopmeiners

Il tecnico nelle scorse settimane ha calato le proprie richieste sul tavolo. Sottoo, tra conferme e colpi di mercato, con tre nomi su tutti, secondo quanto filtra dai corridoi della Continassa: Di Gregorio, Calafiori e Koopmeiners. Il primo, almeno virtualmente, è già il numero uno della Juventus, il secondo un obiettivo alla portata e il terzo, il centrocampista olandese dell’Atalanta ha un costo di non meno di 60 milioni, contropartite incluse. Così, a Torino si spinge per inserire nell’operazione il cartellino di un giovane talento in grado di abbassare l’esborso finale, almeno uno. E sono proprio due i nomi intorno ai quali ruotano i ragionamenti delle parti in causa. Quali?Il primo è quello di Dean Huijsen, divenuto di stretta attualità in seguito al grave infortunio di Scalvini, che ne avrà per almeno 6-7 mesi. La Juventus lo valuta tra i 25 e i 30 milioni, da andare rigorosamente a scalare alla richiesta iniziale della Dea, e proprio intorno alla valutazione del classe 2005 si stanno spendendo le valutazioni dei due club, scrive Tuttosport. Ma non solo: il secondo nome porta a Samuel Iling-Junior, profilo molto “gasperiniano” per concezione di calcio e predisposizione all’uno contro uno, non a caso impiegato con una certa puntualità da Allegri, nelle ultime due stagioni, proprio contro l’Atalanta. L’ala inglese è ormai a un solo anno dalla scadenza di contratto con i bianconeri, mentre i bergamaschi sulla corsia mancina dovrebbero perdere Bakker: l’incastro potrebbe risultare favorevole per entrambe le società, si legge. La doppia contropartita, però, non permetterebbe di capitalizzare al meglio e così l’opzione alternativa, per la Juventus, è rappresentata dal sacrificio di Huijsen in altra sede per finanziare l’acquisto di Koopmeiners. E la novità è data dal rinnovato interesse del Bayer Leverkusen, che già aveva cercato il centrale a gennaio, provando a soffiarlo alla Roma in extremis. Lui ma non solo, perché a Xabi Alonso piace anche Matias Soulé.GIuntoli al lavoro, contando anche sul gradimento dello stesso Koopmeiners, che vorrebbe restare in Italia e con la Juventus quale unica soluzione messa nel mirino. E l'entourage avrebbe già pronto un accordo di massima con il club sulla base di un quinquennale da circa 4 milioni a stagione più bonus.