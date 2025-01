Il primo nome per rinforzare la difesa della Juventus era quello di Daviddel Feyenoord, il direttore Cristiano Giuntoli ha fatto alcuni tentativi per arrivarci nel corso delle scorse settimane, tuttavia la volontà del club è quella di non cedere il proprio difensore nel corso della sessione invernale di calciomercato. La Vecchia Signora quindi come riferisce Tuttosport al momento non può arrivare all'obiettivo primario per sopperire alle assenze in difesa, tuttavia questo non significa che sia sfumato l'obiettivo ma che la Juventus proverà ad arrivare ad Hancko nel corso della sessione estiva di calciomercato.