I prossimi giorni saranno quelli decisivi per il futuro di Adrien. Infatti, il centrocampista francese classe 1995 ha il contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno. Le trattative per il rinnovo sono già state avviate, come conferma anche oggi Tuttosport. La volontà del giocatore sarebbe quella di prendere una decisione sul proprio futuro entro l'inizio dell'Europeo, ormai alle porte. In questi giorni ci saranno incontri risolutivi con la mamma agente Veronique e la dirigenza della Juventus. I bianconeri hanno messo sul piatto una proposta da 7,5 milioni all’anno per due stagioni più una terza opzionale. La volontà della dirigenza della Juventus è certamente quella di tenerlo a Torino ma ora la palla passa a Rabiot.