Tiagonon rientra nei piani della Juventus per la prossima stagione, come ha dichiarato apertamente il tecnico bianconero Thiago Motta ieri dopo la partita di Pescara contro il Brest. Stando a quanto riferisce Tuttosport il futuro del difensore portoghese approdato a Torino nel corso del mercato di gennaio è un prestito secco, con la chiara intenzione di permettergli di giocare con continuità e recuperare la condizione fisica ideale in modo da potersi in futuro giocare le sue carte con la maglia della Juventus. Destinazione ancora da capire in base alle manifestazioni di interesse.