Juventus, quale futuro per Arthur?

Il mercato alla mezzanotte di ieri si è chiuso in Arabia Saudita e il centrocampista brasiliano della Juventusè ancora a Torino ad allenarsi alla Continassa con quegli esuberi che ormai sono sempre più ridotti. Con la partenza di Tiago Djalò infatti rimangono soltanto Arthur e Filip Kostic. L'ex Barcellona percepisce 5,5 milioni di euro a stagione e il suo agente Federico Pastorello come riferisce oggi Tuttosport non ha ancora trovato una soluzione che accontenti tutti.Pastorello sta esplorando il mercato ined in, il mercato chiuderà rispettivamente 11 e 13 settembre. La scorsa settimana c'era stato un tentativo delma Arthur aveva rifiutato il trasferimento a Salonicco. Quindi ora l'agente è nuovamente al lavoro per trovargli una collocazione. Con la maggior parte dei mercati ormai chiusi. Restano aperti Turchia, Serbia, Grecia, Svizzera, Belgio, Austria, Croazia e qualche paese di Asia e Africa.

