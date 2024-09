Juventus, quale futuro per Conceicao?

Lo avete visto Chicocontro la Roma? Dribbling ubriacanti e superiorità numerica. Quello che il tecnico dellaThiago Motta cercava e che il dt Cristiano Giuntoli dopo una lunga ricerca è riuscito a portargli a Torino. Ora chiaramente deve ancora entrare nelle dinamiche bianconere ma il primo impatto fa decisamente ben sperare. La Juventus però ha Chico in prestito soltanto ma secondo Tuttosport avrebbe le idee chiare per il futuro.Dalla prossima estate ci sarà una clausola da 30 milioni di euro per chiunque volesse Conceicao dal Porto. La Juventus però spera, visto che ha già versato nelle casse del club portoghese 7 milioni per il prestito, di riuscire ad ottenere uno sconto sulla cifra. I rapporti tra i due club sono ottimi complice anche il movimento inverso di Tiago Djalò. Conceicao però sembra destinato ad essere il futuro della Juventus e non semplicemente un giocatore di passaggio.





