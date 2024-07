Hansdopo il ritorno dall'esperienza alla Salernitana ha trovato poco spazio nella Juventus. La società bianconera infatti potrebbe cedere il centrocampista in caso di offerta ritenuta adeguata. A bussare alla porta bianconera sono stati Como e Parma ma al momento come riferisce oggi Tuttosport il Venezia è in vantaggio sul giocatore. La Juventus valuta la cessione per offerte tra i 6 e i 7 milioni di euro. Potrebbe salutare proprio nel corso del mercato estivo dove la Vecchia Signora sta già rinforzando il reparto con il calciooemrcato.