Juventus, quale futuro per Enzo Barrenechea?

Enzoè stato protagonista con la maglia del Frosinone la scorsa stagione. Nonostante la retrocessione in Serie B del club ciociaro Enzo si è messo in mostra proseguendo la sua crescita. Ora il suo futuro è incerto, come riferisce oggi Tuttosport.Dalla Continassa al momento hanno messo un veto sul centrocampista. Thiago Motta infatti vuole prima osservarlo in allenamento, tra le mura bianconere, prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del centrocampista. Le estimatrici tuttavia non mancano, soprattutto dall'estero, infatti si sottolinea un interessamento del Villarreal che avrebbe chiesto informazioni alla Juventus. La decisione definiva però spetterà a Thiago Motta.