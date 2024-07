Mattianon rientra nei piani della Juventus, in realtà, della nuova Juventus targata Thiago Motta. Il terzino milanese infatti non è partito per il ritiro al quartier generale di Adidas in Germania ed è alla ricerca di una nuova sistemazione verso la prossima stagione. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport per il futuro del terzino milanese classe 1992 ci sarebbero due strade: una lo porterebbe al Monza complici gli ottimi rapporti che lo legano ad Adriano Galliani mentre l'altra strada sarebbe rappresentata dall'estero dove Mattia ha già vestito la maglia del Lione in passato.