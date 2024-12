Juventus su Shpendi: le ultime



C'è anche Kolo Muani

Gli occhi dellasi sono posati su Cristian, il giovane attaccante classe 2003 che sta incantando nella sua prima stagione in Serie B con il Cesena. Gli scout juventini sono stati avvistati più volte sugli spalti durante le partite dei romagnoli, attirando l’attenzione sul capocannoniere della cadetteria: 10 gol in 16 presenze. Numeri straordinari che hanno trascinato il Cesena al quarto posto, un risultato sorprendente per una neopromossa.non è nuovo a prestazioni da protagonista. Nella scorsa stagione, in Serie C, aveva segnato 20 reti e fornito 6 assist, contribuendo in modo decisivo alla promozione del Cesena in Serie B. Nato ad Ancona da genitori albanesi, ha scelto di rappresentare la nazionale albanese, nonostante fosse nel mirino delle selezioni giovanili italiane.Il suo stile di gioco e il fiuto per il gol hanno attirato l’interesse di club importanti, dalla Fiorentina al Napoli, fino a società inglesi. Tuttavia, la Juventus sembra intenzionata a giocare d’anticipo per battere la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti emergenti del calcio italiano.Nel radar della Juventus, oltre a Shpendi, resta anche Randal. L’attaccante francese del PSG, escluso di recente dai convocati, potrebbe lasciare Parigi già a gennaio. Se la pista Kolo Muani rappresenta un’opzione immediata per rafforzare l’attacco, il profilo di Shpendi appare più adatto a un investimento futuro, puntando sulla crescita graduale del giovane talento.