Di Lorenzo-Napoli, ancora un segnale di rottura



Juventus, Yan Couto nel mirino

La Juventus è alla ricerca di sostituti per Danilo e Andrea Cambiaso, rispettivamente terzino di destra e di sinistra della nuova Vecchia Signora targata Thiago Motta. Al momento come riferisce oggi Tuttosport è aperto un casting, i nomi più caldi sarebbero due: Giovannidel Napoli e Yandel Manchester City.Per quanto riguarda Giovanni Di Lorenzo sembrava che con il Napoli fosse ritornato il sereno, salvo poi il colpo di scena dell'annullamento della sua conferenza stampa inizialmente prevista per martedì e annunciata dal suo procuratore Giuffredi. Mossa che inevitabilmente fa tornare i nuvoloni sui rapporti. Qualora la spaccatura fosse definitiva la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo.Altro nome che piace particolarmente a Thiago Motta è quello di Yan Couto che ha soltanto un anno di contratto con il Manchester City. La Juventus ora può tentare l'assalto.

