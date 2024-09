Juventus, il gesto di Di Gregorio

Micheledal cuore d'oro. Stando a quanto riferisce Tuttosport l'estremo difensore della Juventus lo scorso fine settimana, quello che Thiago Motta aveva lasciato libero, lo avrebbe trascorso in Brianza. Il motivo? Michele è stato a trovare la piccola Denise, una bambina malata di osteosarcoma. La stessa malattia che qualche settimana fa ha purtroppo portato via il piccolo Ronnie, attorno a cui il mondo del calcio si è stretto.Insieme al giocatore del Monza Caldirola Di Gregorio è stato a trovare la piccola Denise, ad un evento benefico organizzato dall'associazione "Insieme per Fily". Un infanzia difficile quella dei bambini affetti da questa malattia, a cui il portiere della Juventus ha voluto mostrare vicinanza e regalare un sorriso.





