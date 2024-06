Juventus, le cifre dell'affare Douglas Luiz



Oggi potrebbe essere il giorno della chiusura definitiva dell'affare che porterebbe, centrocampista dell', alla Juventus. La maxi operazione che ha imbastito il direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti, come riferisce Tuttosport è ai dettagli.Giuntoli ha infittito i colloqui nella giornata di ieri con Kia Joorabchian, agente iraniano di Douglas. Si lavoradel centrocampista che a Birmingham guadagna circa 3,5 milioni di euro. Alla Juventus ne chiederebbe 6/7 ma si lavora per chiudere attorno ai 5. L'Aston Villa chiedeva 65 milioni che saranno coperti con Weston, SamuelJunior ed unche dovrebbe aggirarsi più attorno ai 18 che ai 20 milioni.Nell'ultima stagione è stato uno dei protagonisti in Premier League portando l'Aston Villa in Champions League.Club inglese che non lo vende certamente per ragioni tecniche ma soltanto per sanare il bilancio. Manca sempre meno alla chiusura.