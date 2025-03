Maltempo a Firenze, allerta rossa e niente eventi sportivi fino a domani. Danni anche al Viola Park

Getty Images

Problemi seri a, soprattutto nella zona Sud e alle Cascine del Riccio, per via del maltempo che sta imperversando in queste ore, a due giorni dalla sfida allo stadio Franchi tra Fiorentina e(che al momento non è in alcun modo a rischio rinvio). Nel tratto del capoluogo toscano, l', che in mattinata aveva superato il primo livello di guardia, è arrivato raggiungere a i, come riportato da La Repubblica. La portata dell'acqua è ora a 1121,50 metri cubi al secondo. Si registrano, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, anche "problemi di rigurgito e mancata ricezione per il torrente Terzolle su via Mariti e in piazza Bacci".

Le ultime sul maltempo a Firenze

I provvedimenti

I danni al Viola Park

Nell'area di Campo di Marte le problematiche sono in particolare su via Centostelle e viale Righi, con tratti che risultano allagati. Per quanto riguarda la viabilità sono al momento chiuse per la presenza di acqua sulla carreggiata via della Chimera, via di Ritortoli, via del Fosso Macinante, via del Filarete verso Soffiano, via Spadaro. Interdette anche via Fortini e via di San Vito per il crollo di muri e via Santa Margherita a Montici per la caduta di un palo."La situazione meteo che ci ha portato a diramare l'allerta di ieri è confermata e ha determinato adesso la necessità di alzare il livello di attenzione a rosso - hanno detto il presidente della Regione Toscana, mentre la sindaca di Firenzeha appena annunciato che in città sono stati-. Raccomandiamo la massima prudenza alla popolazione. Il sistema di Protezione civile regionale è pienamente operativo e stiamo monitorando costantemente l'evolversi della situazione, in coordinamento con tutti gli enti locali".Il maltempo non ha risparmiato il, come riportato da FiorentinaNews. Gravi disagi all'interno del centro sportivo del club viola, dove interi campi risultano completamente allagati. Anche gli spogliatoi del settore giovanile, che si trovano sotto terra, sono allagati e al momento inutilizzabili.